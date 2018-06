Die Coverrockband "Outsiders" aus Vöhrenbach spielt am Samstag, 30. Juni, in der Gaststätte "Nachtkrapp" in Triberg auf. Das jüngste Bandmitglied ist 22, das älteste 60 Jahre alt. Diese Konstellation spiegelt sich auch im rockigen Repertoire der Musiker wieder. Mit Stücken von Status Quo, den Toten Hosen, Ronnie James Dio, Black Sabbath, Snow Patrol, Metallica, Deep Purple, Green Day und vielen mehr schlägt jedem Rockmusikfan das Herz höher. Dabei ist es umso interessanter, dass die "Outsiders" ihren eigenen Interpretationsstyle nicht aus den Augen verlieren. "Das muss man einfach gesehen und gehört haben", betonen die Organisatoren des Konzerts. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Gespielt wird ab etwa 21.30 Uhr. Foto: Outsiders