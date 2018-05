Triberg Chrysostomos-Chor stimmt ein

Der Ablauf der Messfeier entsprach der römisch-katholischen Form, nur war alles viel feierlicher. Der Johannes-Chrysostomos-Chor aus Vorarlberg umrahmte den Gottesdienst mit melodischen Gesängen in deutscher Sprache.

Gegründet wurde der international besetzte Chor vom gebürtigen Triberger Norbert Duffner, der in der Schulstraße aufwuchs. Als Chorleiterin fungierte Dora Kutschi-Doceva aus Bulgarien. Den größten Teil des Gottesdienstes einschließlich der Wandlung feierten die Zelebranten mit dem Rücken zum Volk, so wie es auch in der katholischen Kirche bis nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil üblich war. Zwei Lektoren in roten Gewändern vervollständigten die Männerriege am Altar. Doch im Evangelium stand zur Abwechslung eine Frau im Mittelpunkt, die vor 2000 Jahren predigte und ein ganzes Dorf für den christlichen Glauben gewann.

Pfarrer Kisitzky präsentierte in seiner Predigt ebenfalls die Frau aus Samaria, die am Jakobsbrunnen mit Jesus theologische Gespräche führte und anschließend alle für den fremden Gast aus dem feindlichen Nachbarland begeisterte.