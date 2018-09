Triberg. (hjk). Mal zeigt sie sich brav und naiv-schüchtern wie ein Schaf, dann wieder ist sie schrill, laut und voll praller Lebenslust. Rotraud Denecke präsentiert das weibliche Geschlecht in vielerlei Facetten. "Als Gott diese Frau schuf, soll er gelächelt haben", behauptete ihr kongenialer Partner Thomas Volk. Charmant und witzig zog die beiden das Publikum im Flur der Asklepiosklinik in ihren Bann. "Liebe ist das charmanteste Unglück, was einem passieren kann", stellte Denecke fest. Gemeinsam mit Partner Thomas Volk am Klavier gastierte sie wieder einmal das "Duo Kolorit", Köpfe des gleichnamigen Ensembles aus Zeitz in Sachsen-Anhalt. Ihr Programm "So sind wir Frauen" war eines der ersten, was sie gemeinsam auf die Beine gestellt hatten. Dabei muss sich Volk einiges gefallen lassen, vor allem dann, wenn sie sich im Morgenmantel und mit Lockenwicklern im Haar beklagte: "Ich hab nichts anzuziehen." Als dieses "aufgebrachte Frauenzimmer" endlich wieder verschwunden war, entdeckte Volk mit gespieltem Entsetzen, dass auch sein Portemonnaie fehlte. Doch schnell erschien die Sängerin wieder und stellte fest, das leere Portemonnaie wedelnd, dass sie doch besser auf ihre Mutter gehört hätte. Mit viel Witz nahmen die Künstler das Publikum mit und banden es in die verschiedenen Szenen mit ein. Mit einer gehörigen Portion Sarkasmus gewürzt, warfen sie sich gegenseitig Weisheiten über das andere Geschlecht an den Kopf und wurden dafür mit reichlich Applaus und herzlichem Lachen von den anwesenden Gästen belohnt. Gekonnt und mit tieferer Absicht vergessen sie dabei, weibliche Rätsel aufzuklären. Das Duo aus dem Burgenlandkreis ist keine unbekannte Größe in der Klinik, die beiden locken mit ihrem witzigen Unterhaltungsprogrammen stets auch Einheimische in die Klinik – aber auch die Gäste der Klinik zeigen sich immer sehr angetan. Denn, Frau zieht alle Register der sittsam stillen, aber tiefen Wasser der Frau. Womit sie dem Partner aber schon wieder gehörig auf die Nerven gehen mit ihren vielfältigen Registern an weiblicher Ausstrahlung und zugleich modernem Selbstbewusstsein. Die temperamentvolle Sopranistin und Tänzerin aus Zeitz umgarnt die Herren der Schöpfung gekonnt mit Chansons, Musical-Melodien und allerlei Spitzfindigkeiten.