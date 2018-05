Triberg Chansons mit Witz und Humor verzaubern die Zuhörer

"Wir singen und spielen unsere Lieblingslieder aus den 1950er- und 1960er-Jahren", versprach Lotte schon bei der Begrüßung. Es folgten Chansons von Georges Brassens, Jacques Brel, Charles Trenet sowie Charles Aznavour. Das Lied "Le coq et la Pendule" von Claude Nougaro erzählt von einem Hahn, der sich in eine Wanduhr verliebte: Das Ende vom Lied "Coq au vin". Auch das Lied vom Zitronen-Eis mit Vanille ("Aragon et Castille") von Boby Lapointe sorgte für Begeisterung.

Wie die amerikanische Sängerin Pink wandte sich schon vor Jahrzehnten der französische Schriftsteller Boris Vian mit "le Déserteur" an seinen Präsidenten. "Zieh doch selbst in den Krieg", forderte er. Dazu passte auch das Chanson vom Onkel, der zwar nichts gelernt hatte, aber ein phänomenaler "Ba­schdler" war. Er erfand eine Atombombe mit einem Wirkungsradius von dreieinhalb Metern und lud alle Kriegstreiber ein, diese in seinem Bastelschuppen zu bewundern – der zufällig einen Durchmesser von 3,5 Metern hatte. Mit "Pour faire une jam" trieb Charles Aznavour beinahe in Richtung Jazz ab – "eines unserer absoluten Lieblings-Chansons", so "Lotte".