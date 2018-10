Triberg Bürgermeister pocht auf das Vorkaufsrechts

Sie ließ betretene Gesichter zurück, die Entscheidung des Gemeinderats Triberg - gegen einen Verkauf des ehemaligen KiK-Areals in der Triberger Unterstadt an die DRK-Sozialdienste gGmbH. Rund 20 der 40 Beschäftigten hatten sich zur Sitzung eingefunden, sie verließen die Sitzung nach der Entscheidung wortlos.

Triberg. Die Vorgeschichte ist bekannt, auch, dass Bürgermeister Gallus Strobel die Option des Vorkaufsrechts gemäß dem Paragrafen 24, Absatz eins, Nummer drei im Baugesetzbuch ausüben will. Dies ist möglich, da der Gemeinderat Triberg das heftig umworbene Areal in einer der ersten Sitzungen des Jahres das Sanierungsgebiet Unterstadt einbezogen hat. Die Stärkung der Unterstadt werde durch den beabsichtigten Verkauf an die DRK Sozialdienste massiv erschwert oder gar ganz unmöglich gemacht, so Strobel. Auch wenn dieser Verkauf nun zum zweiten Male durchgeführt wurde, ändere das nichts an dieser Tatsache, betonte Strobel.

"Die Hoheit über die Stadt Triberg liegt bei uns und nicht bei einer Immobiliengesellschaft aus Norddeutschland", gab Strobel zu bedenken mit Blick auf den Eigentümer, die Dahlke Immobiliengruppe. "Wir sagen, was läuft und werden Farbe bekennen; natürlich wollen wir die Sozialdienste weiterhin in Triberg behalten und haben genügend Vorschläge gemacht, sind auch bereit, weiter mit der gGmbH zu verhandeln – und ein Streit ist nicht entbrannt und es fliegen auch keine Fetzen, wie es in der Zeitung stand", so Strobel. Man sei auch weiterhin gesprächsbereit.