Triberg. Mit dem Umzug der Postfiliale Triberg in die "W-Gallery Schöne Dinge" hat sich auch der Standort des Post-Briefkastens, der am Rathaus seinen Platz hatte, geändert. Der bis dahin dort stehende Briefkasten wurde abmontiert. Dafür ist ein neuer Briefkasten am Gebäude der neuen Postfiliale in der Hauptstraße 66 angebracht worden.