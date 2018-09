Triberg Breite Palette an Kursen steht im neuen Programm bereit

"Fitness für die grauen Zellen – geistig fit bis ins hohe Alter" ist ein ganzheitliches Gedächtnistraining für Personen um die 60 Jahre. Ein Neueinstieg ist jederzeit möglich. Die Leitung hat Gedächtnistrainerin Michaela Imhof. Der Kurs erstreckt sich über zwölf Nachmittage, jeweils dienstags von 16.45 bis 18.15 Uhr ab 9. Oktober im katholischen Pfarrzentrum, unterer Eingang. Die Gebühr beträgt 75 Euro. Anmeldung ist bei Michaela Imhof möglich, Telefon 07722/26 17, Handy 0176 61646292, E-Mail michaela_imhof@web.de.

Der Kurs "Mut tut gut" ist in psychologische und sportliche Bereiche unterteilt, die miteinander verschmelzen und ein schlüssiges Ganzes ergeben. Im psychologischen Teil wird Selbststärkung in Form von Mimik, Gestik, den eigenen Gefühlen vertrauen, frühzeitige Wahrnehmung, entsprechende Körperhaltung, Einsatz der Stimme und anderes mehr vermittelt. Im sportlichen Teil werden die Hilfsmittel der körperlichen Selbstverteidigung vorgestellt und mit Bujukai-Trainern geübt. Gerne kann der Kurs auch zur Auffrischung genutzt werden. Die Leitung haben Bujukai-Trainer und Fachlehrer Sébastien Weitbruch und Michael Waller, Bujukai Self-Defense Villingen im Polizeisportverein Villingen. Termin ist am Samstag, 17. November, 10 bis 13 Uhr, in der Aula der Dom-Clemente-Schule. Die Gebühr beträgt 20 Euro, 15 Euro für Schüler. Anmeldung bis 10. November ist bei M. Schneider möglich, Telefon 07722/ 91 98 76 ab 19 Uhr, E-Mail: mlschneider62@hotmail.com.

Eine Firmenbesichtigung steht am Freitag, 12. Oktober, bei der Eisengießerei Hans Dhonau e.K. in Schonachbach auf dem Programm. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am ehemaligen Plus-Markt-Parkplatz in Schonach, die Rückkehr ist gegen 11 Uhr. Die Fahrt erfolgt mit Privatautos. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro. Eine Anmeldung ist bis 6. Oktober bei Andreas Kaiser möglich, Telefon 07722/ 91 98 76 ab 19 Uhr, E-Mail mlschneider62@hotmail.com. Die Eisengießerei Dhonau, ist ein in der Fachwelt bekannter Spezialist für Gussteile. Bei der Führung erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die Arbeit des Eisengießers und können bei laufender Fertigung die beeindruckende Größe von Maschinen und Produkten sehen.

Altenwerk lädt ein

Auch das Altenwerk Schonach St. Urban bietet mehrere Veranstaltungen: Die Dekanatswallfahrt Zum Münster unserer lieben Frau in Radolfzell steht am Donnerstag, 13. September, auf dem Programm. Beginn der Messe ist um 15 Uhr. Die Abfahrtszeit wird noch bekanntgegeben.

Ein Kilwi-Unterhaltungsnachmittag wird am Mittwoch, 17. Oktober, 14.30 Uhr, im katholischen Pfarrzentrum Schonach geboten.

Liedersingen mit Bertram Kienzler und Joachim Hirt heißt es am Mittwoch, 7. November, 14.30 Uhr, im katholischen Pfarrzentrum Schonach.

Ein besinnlicher Adventsnachmittag wird am Mittwoch, 5. Dezember, 14.30 Uhr, im katholischen Pfarrzentrum Schonach geboten.

Weitere Infos zum Seniorenkreis bei W. Schurt, Telefon 07722/59 42.

Mutter-Kind-Treff

Der Mutter-Kind-Treff Schonach ist für Kinder mit ihren Müttern oder Vätern vom Krabbelalter bis zum Kindergartenalter gedacht. Das Angebot ist ganzjährig jeweils mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum in Schonach; bei gutem Wetter auf dem Spielplatz im Kurgarten in Schonach. Der jährliche Unkostenbeitrag beläuft sich auf 15 Euro für Raummiete, Bastelgeld und Geburtstagsgeschenk für das Kind. Weitere Infos bei Verena Hahn, Telefon 07722/ 96 59 952.

Programm liegt aus

Die Programme des Bildungswerks liegen an den bekannten Orten wie beiden Geldinstituten, der katholischen Kirche Schonach, Tourist-Info und den Schonacher Einzelhändlergeschäften aus. Außerdem ist es auf der Homepage der Gemeinde Schonach unter www.schonach.de/leben-wohnen/okumenisches-bildungswerk veröffentlicht.