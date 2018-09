Erfreuliches gab es in Sachen Breitbandförderung in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Triberg zu hören: Hier flossen stattliche 664 177 Euro für die Wasserfallstadt. "Die Summe hat allerdings der Kreis gleich wieder einkassiert", schmunzelte Bürgermeister Gallus Strobel. Ratsmitglied Friedhelm Weber (SPD) sieht in Sachen Breitband die Stadt etwas benachteiligt. "Kann es sein, dass das daran liegt, dass wir keinen Vertreter im Kreistag sitzen haben", mutmaßte er. Text: Kommert/Foto: Rehder