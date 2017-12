Triberg Breitband im Außenbereich "schlecht zu fassen"

Seitens des Amts für Wasser- und Bodenschutz werde verlangt, dass die Anlieger am Sommerberg- und am Hubertusweg an das Abwassernetz angeschlossen werden sollen. In diesem Zug würde er gerne auch die Leerrohre für Breitband mit einbauen lassen. Aus dem Rat kam die Frage nach der Höhe des Zuschusses für die Neuverlegung der Abwasserrohre. Dieser liege nach seinen Informationen noch immer bei 30 Prozent, so der Ortsvorsteher.

Anschluss ans Wassernetz

Rafael Kammerer wollte wissen, wie das mit einem Anschluss auch ans Wassernetz aussieht. "Ich denke, das müssen wir noch thematisieren, sowohl im Gemeinderat als auch mit den betroffenen Anwohnern", meinte Hettich.