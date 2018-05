Triberg Blumenwiese als ansprechendes Entree

Triberg-Nußbach (nad). Jedes Jahr im Frühjahr machen sich deshalb Freiwillige die Mühe, diesen Unrat einzusammeln – wie bei der jüngsten Aktion Dorfputz nach dem Aufruf der Ortsverwaltung.

Doch neben der Aufgabe, den unachtsam weggeworfenen Abfall einzusammeln, geht es dabei auch stets um Dorfverschönerung.

So soll im Sommer am Ortseingang wieder eine Blumenwiese entstehen, dort wurden zur Vorbereitung alte Wurzeln entfernt und so zum säen hergerichtet. Unkraut wurde auch rund um Kirche und Rathaus entfernt und Sträucher zurück geschnitten.