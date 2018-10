Triberg-Gremmelsbach. Das Organisationsteam hatte auch diesmal bei der Herbstfahrt der Gremmelsbacher Senioren eine glückliche Wahl getroffen: Die Chrysanthemenschau in Lahr war das Ziel. Schon die Busfahrt war ein Genuss – bei herrlichem Herbstwetter durch das schöne Kinzigtal über die Geroldseck der Rheinebene. Die Landschaft mit den bunten Wäldern war faszinierend. In Lahr angekommen, hatten die Gremmelsbacher drei Stunden zur freien Gestaltung. Man nutzte die Gelegenheit, sich zum Kaffee niederzusetzen und überall die Blumenpracht auf sich wirken zu lassen. Mit dem Abstecher in den Schondelgrund in Hornberg verbrachte die Gruppe die frühen Abendstunden, bis es Zeit war, nach Hause aufzubrechen. "Es war ein schöner Tag", resümierte die Organisatorin Doris Engelke.