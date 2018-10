Triberg Blumen und Früchte in allen Farben

Triberg. In der katholischen Kirche von Triberg wurde beim Erntedankfest der liebevoll aufgebaute Erntealtar sehr bewundert. Mesner Thomas Mayer hatte mit seiner Frau Franziska Blumen und Früchte in allen Farben malerisch um ein großes Wagenrad drapiert. Der Ruhestands-Geistliche Josef Beke, der früher in Tennenbronn als Pfarrer wirkte, vertrat Pfarrer Andreas Treuer. Er segnete die Erntegaben und besprengte sie mit Weihwasser. Diakon Andreas Wolfgarten aus Tennenbronn betonte in der Predigt das Teilen. "Es genügt nicht, wenn wir Gott danken für die Ernte, wir müssen auch mit den Mitmenschen teilen", rief er den Gläubigen zu.

Dann erinnerte er an das Sprichwort "geteilte Freude ist doppelte Freude" und machte deutlich, dass nicht nur materielle Gaben geteilt werden können. Es sei auch sehr wichtig, seine Zeit mit anderen zu teilen, ihnen zuzuhören, ihnen zu helfen oder sie zu trösten. Der Gottesdienst wurde mit schönen Liedern gestaltet, die gut zum Thema passten und die von Markus Helm an der Orgel begleitet wurden.