Triberg Blasmusik muss nicht langweilig sein

So versammelten sich gerade direkt vor der Bühne die Fans und rockten mit, was das Zeug hielt. Es wurde geschunkelt und getanzt.

Aus Radolfzell am Bodensee stammt die Band, die Bläser, Schlagzeuger, Sänger, E-Gitarristen und E-Bassisten in ihren Reihen hat die Combo in ihren Reihen – und sie gehen alle so richtig ab. Mit dieser Besetzung entsprechen die "Froschen" mehr oder weniger einer klassischen Bläsercombo. Musikalisch sieht das unter Umständen aber ganz anders aus. Gegründet am 11. November 1967 als Narrenmusik der Froschenzunft 1913 machte es sich schnell bezahlt, dass alle Mitglieder bereit waren, für gute Stimmung sorgen. Das Konzept "Froschenkapelle" funktioniert auch heute noch, wie der Abend zeigte. Selbst der vorgesehene Schlussakkord zog sich etwas hin, da immer wieder der Ruf nach einer weiteren Zugabe aufkam. Die Kapelle sorgte zugleich dafür, dass Polizei und Security wegen bester Stimmung bei den rund 700 Besuchern praktisch arbeitslos waren.