Triberg Blasmusik der Extraklasse

Das Naturhornkonzert mit dem JHB-Heimsheim 1989 und "Les Echos du Gsang" beginnt um 19 Uhr. Der französische Jagdhornsieger und der süddeutsche Meister spielen dabei historische Stücke von 19 bis 21.30 Uhr.

Die Jagdhornbläser des JHB-Heimsheim 1989 pflegen das gelebte Brauchtum in der Jagdhornmusik. Ihr Repertoire umfasst rund 70 Musikstücke aus Deutschland, Böhmen, Frankreich und der Schweiz. Regelmäßig nehmen sie an Wertungsspielen im In- und Ausland teil, bisher immer im goldenen Leistungsbereich. Momentan sind sie württembergischer Meister in der Kunststufe. Übers Jahr haben sie verschiedene Auftritte zu besonderen Anlässen.

Die Gruppe "Les Echos du Gsang" wurde bereits vor 25 Jahren mit gegenwärtig neun aktiven Bläsern, die größtenteils Jäger sind, gegründet. Die Mehrheit der Bläser hat ein Brevet, eine Prüfung, die in fünf Kategorien eingeteilt ist und großes Können abverlangt. Das jüngste Mitglied hat die beste Kategorie bereits erreicht. Die Uniformen, Tenus genannt, sind in verschiedenen Farben, da einige Bläser aus anderen Gruppen dazugestoßen sind. Jedes Jahr nehmen "Les Echos du Gsang" an Veranstaltungen wie Hubertusmessen, Konzerten, Verblasen von Jagdstrecken und am Chapitre d’intronisation der Jäger teil.