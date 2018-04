Triberg Bis zum Herbst müssen die Anträge vorliegen

Triberg (hjk). Bereits 2013 hatte die Stadt Triberg das Sanierungsgebiet Unterstadt auf den Weg gebracht, damals noch ohne Förderrahmen, allerdings mit steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten. Nachdem das Sanierungsgebiet Bühler-Areal zum 30. April 2019 zwingend abgerechnet werden müsse, will die Stadt nun mit einer Neufestsetzung des Erneuerungsgebiets Unterstadt erneut in ein städtebauliches Programm mit Förderrahmen aufgenommen werden. Der Antrag müsse im Herbst 2018 beim Regierungspräsidium Freiburg gestellt werden, so Bürgermeister Gallus Strobel. Dabei spielten zwei Dinge eine gewichtige Rolle. Zum einen das gesamtstädtische Entwicklungskonzept, das 2017 unter Bürgerbeteiligung erarbeitet wurde, zum anderen aber vorbereitende Untersuchungen, die städtebauliche Missstände im betroffenen Gebiet aufzeigen und daraus resultierende Maßnahmen abbilden sollen. Bereits 2010 habe damals das Planungsbüro Nickel einen ersten Teil der Untersuchungen getätigt, nun soll im zweiten Teil eine Befragung der Eigentümer und der Träger öffentlicher Belange durchgeführt werden.