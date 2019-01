Der von Armin Kienzler und Dieter Stein im Jahr 2017 herausgegebene erste Bildband "Unser Triberg - Fotodokumente aus längst vergangenen Tagen" wurde erneut nachgedruckt und ist ab Montag, 28. Januar, in der Buchhandlung Schönenberger in Triberg wieder erhältlich. Die vorbestellten Exemplare können ab diesem Zeitpunkt ebenfalls abgeholt werden. Von dem zweiten Band sind noch Bücher in kleiner Restmenge vorhanden. Foto: Archiv Kienzler