Triberg Bikerin stürzt und wird schwer verletzt

Triberg. Am Montagnachmittag ist in den Serpentinen vor Triberg eine Motorradfahrerin wegen eines Fahrfehlers gestürzt. Gegen 15 Uhr fuhr die 29-Jährige mit ihrer Suzuki von Schönwald in Richtung Triberg. In der ersten Haarnadelkurve stieß sie wegen eines Fahrfehlers mit dem Vorderrad gegen die Leitplanke. In der Folge wurde sie über den Lenker ihres Motorrads abgeworfen und landete in der angrenzenden Böschung. Das Motorrad blieb auf der Straße liegen. Die 29-Jährige verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber flog sie zur stationären Versorgung ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.