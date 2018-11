Triberg Bigband-Sound wilder Zeiten lebt auf

Im verhältnismäßig kühlen Saal wurde es langsam warm, weil sich die Körper der Tanzenden erhitzten in den heißen Rhythmen der Musik. Gekonnt führte Monika Hehl durch das Programm. Sie ließ auch bei vielen Titeln ihre wunderbare Sopranstimme erklingen.

"Das Buffet wird erst dann eröffnet, wenn sie mindestens eine Dreiviertelstunde getanzt haben", hatte der Musikschulleiter lächelnd angedroht – doch das machte den Gästen wenig Sorgen. Walzer, Foxtrott, Paso Doble lockten auf die großzügig bemessene Tanzfläche. Und wie dann zu erfahren war, sei die Frage aufgekommen, wann er denn endlich kommt – der erste Tango. Und er kam –mit "es war einmal ein Musikus".

Begeistert wurde diese Musik aufgenommen und man konnte einige Tänzerinnen und Tänzer bewundern, die nahe am Turniertanz sind. Passend zum Musikstil hatten sich einige Besucher gekleidet – da waren neben aktuellen Ballkleidern auch die berühmten Charleston-Outfits zu sehen, bei den Herren waren teils Zylinder und Frack oder auch Schiebermütze mit Hosenträgern angesagt.Doch irgendwann ist auch Schluss – und da hieß es dann: "Sag zum Abschied leise Servus".

Am Rande war zu erfahren, dass dem Tanzorchester am Silvesterabend ein ganz besonderes Ereignis bevorsteht: Es tritt in Berlin auf bei der "Gesellschaft für Mondäne Unterhaltung" und bietet eine "Hommage an das Nachtleben der Zwanziger Jahre" im Wintergarten in der Potsdamer Straße.