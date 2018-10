Triberg Bieter für das "Poseidon" gesucht

Laut Angaben des Vollstreckungsgerichts beim Amtsgericht Villingen soll die öffentliche Versteigerung am Montag, 17. Dezember, ab 10.30 Uhr, erfolgen. Die fast 190 Quadratmeter große Gaststätte im Erdgeschoss des Gebäudes ist neben dem Gastraum mit einem Nebenzimmer, der Jägerstube, einer Bar, Küche, einem Vorrats- und Abstellräumen sowie einem WC ausgestattet. Hinzu kommen Außenflächen sowie vier Autostellplätze. Der Verkehrswert der Gaststätte wird mit 90 000 Euro angegeben.

In dem Objekt an der Wallfahrtstraße befindet sich darüber hinaus eine Fünf-Zimmer-Wohnung, die zur Vermietung von Gästezimmern genutzt wurde. Laut Amtsgerichts handelt es sich dabei um drei Gästezimmer, davon zwei Gästezimmer mit zwei Zimmern – jeweils mit Bad aber ohne Kochgelegenheit. Die gesamte Wohnfläche wird mit 120 Quadratmeter angegeben, der Wert liegt bei 71 000 Euro.

Ebenfalls am 17. Dezember, ab 8.30 Uhr, öffentlich versteigert werden soll zudem eine weitere Fünf-Zimmer-Eigentumswohnung (Pächterwohnung) sowie das Sondernutzungsrecht an einer Autoabstellfläche in der Wallfahrtsstraße 24. Die Wohnung ist über die Gaststätte zugänglich. Ein separater Zugang von außen war zum Werteermittlungsstichtag nicht möglich, kann aber laut Sachverständigem nach Ansicht der Baupläne errichtet werden. Der Verkehrswert des Sondereigentums liegt bei 33 000 Euro.