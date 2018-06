Triberg Bienenhaltung erfordert viel Wissen

Triberg. Man sieht sie immer weniger in den Blüten, sie leiden unter Unkrautvernichtungsmitteln ebenso wie unter Insektiziden, dabei sind sie ungeheuer wichtig, vor allem bei der Befruchtung von Pflanzen. In China, so wird berichtet, gebe es schon in großen Teilen des riesigen Landes keine Bienen mehr, da übernehme der Mensch mit einem Pinselchen diese Tätigkeit.

Soweit soll es zumindest im Schwarzwald nicht kommen, sind sich die Imker des Bezirks-Imkervereins Triberg einig, und allen voran deren Vorsitzender Helmut Finkbeiner, der zugleich Bienensachverständiger für Triberg und seine Teilorte ist. Finkbeiner ist mit Leib und Seele Imker, er spricht mit sehr viel Zuneigung von seinen Völkern.

Doch es gehört nicht nur Liebe zum Hobby dazu, sondern auch sehr viel Wissen. Daher sollten Menschen, die sich mit den kleinen Honigerzeugern beschäftigen wollen, sich eingehend informieren - oder noch besser, einen Imkerkurs für Neueinsteiger besuchen. Ein solcher wird derzeit vom Bezirks-Imkerverein Triberg durchgeführt. Finkbeiner und sein Freund Mario Ferdani leiten den Lehrgang, der sich über zahlreiche Samstage hinziehen wird.