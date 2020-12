Triberg Bewohner positiv auf Corona getestet

Das sei für die Mitarbeiter dieser Wohnbereiche schwierig, denn sie müssen in Vollschutzanzügen arbeiten, wie Herr informiert. "Nach acht Stunden Dienst bist du da durch, das ist auch körperlich eine enorme Belastung", zeigt Hoffmann die Probleme auf. "Das ist für Bewohner und unsere Mitarbeiter nun eine sehr belastende Situation", stellt Herr weiter im Gespräch mit unserer Zeitung fest. "Gerade jetzt, über Weihnachten in Quarantäne und ohne jeden Besuch der Lieben zu verbringen ist für unsere Bewohner sehr schwer", ist er sich sicher. Dazu trügen die Mitarbeiter von Beginn der Pandemie an im Dienst immer eine FFP2-Maske.

Situation auch für Mitarbeiter belastend