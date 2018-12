Triberg Beweis für eine lebendige Gemeinschaft

Scherzinger betonte, dass eine lebendige Gemeinschaft für einen Verein äußerst wichtig sei und man nur durch den Zusammenhalt im Verein den unterschiedlichsten Terminen und Verpflichtungen gewachsen sei. Dieser hätte sich gerade in diesem Jahr bei weniger sportlichem Erfolg besonders bewährt. "Auch im kommenden Jahr wollen wir wieder versuchen, die Veranstaltungen so interessant wie möglich zu gestalten", versprach der Vorsitzende. Zudem lobte Scherzinger das überdurchschnittliche Engagement vieler Eltern und Jugendlichen.

Vor dem eigentlichen Programm zeigten Lisa Fehrenbach und Alexandra Gardas in einen Videoclip Impressionen des Fußballcamps, das auch im kommenden Jahr vom 29. August bis zum 1. September wieder stattfinden soll. Manuel Holzweißig führte durch das Programm, das zum größten Teil aus Spielen für die Jugendspieler bestand.

Während die D-Jugend mit Wörtern und Wortgruppen konfrontiert war, ging es für die F-Jugendspieler in Anlehnung an die in einem privaten Fernsehsender ausgestrahlte Spielshow "Die perfekte Minute", in zwei Gruppen bei verschiedenen Spielen darum, wer das bessere und geschicktere Team ist. Nachdem in der Pause Lose zum Verkauf angeboten wurden, stand mit dem Tanz der C-Juniorinnen ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm.

Kaum ein Halten gab es bei den jungen Kickern mehr, als Moderator Manuel Holzweißig den Gast ankündigte, auf den alle warteten: Mit dem Nikolauslied begrüßten die Kinder und Jugendlichen den heiligen Bischof aus Myra, der viele lobende Worte für die Kinder fand. Doch auch die eine oder andere kritische Anmerkung kam durch den Bart des Nikolauses, der zu Teamgeist und regelmäßigem Trainingsbesuch mahnte.

Am ersten Septemberwochenende fand zum ersten Mal das Fußballcamp Wiesenhof in Triberg statt. Mit knapp 60 Kindern konnte der FC für die erste Ausrichtung sehr zufrieden sein. Trotz des schlechten Wetters hielt es die Kinder nicht davon ab, den ganzen Tag mit Bernd Voss und seinem Trainerteam Übungen zu machen. Von fünf bis 16 Jahren waren fast alle Altersklassen vertreten. Am Samstag und Sonntag bekamen die Kinder und Betreuer ein Mittagessen.

Aufgrund der sehr guten Resonanz hat sich der FC Triberg erneut für eine Ausrichtung beworben. "Wir dürfen mit Freude verkünden, dass wir 2019 wieder ein Wochenende für das Camp gewinnen konnten. Dieses Mal sind vier Tage geplant. Donnerstag, 29. August, bis Sonntag, 1. September. Wir hoffen auch nächstes Jahr auf zahlreiche Anmeldungen", betont die Jugendleitung des FC Triberg. "Eltern, die ihren Kindern die Teilnahme zu Weihnachten schenken möchten, haben übrigens noch einen finanziellen Vorteil: denn bis zum 31. Januar gibt es den Frühbucherrabatt", verrät Fehrenbach.