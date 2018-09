Triberg Bewegung gegen Krebs

Als positive Effekte der Bewegungstherapien seien deutlich verbesserte Prognosen und eine höhere Wahrscheinlichkeit, krankheitsfrei zu bleiben nur die Spitze des Eisbergs. Muskelkraft und aerobe Ausdauer würden verbessert, das so genannte Fatigue-Syndrom, das mit Erschöpfung und Müdigkeit einhergeht, werde deutlich vermindert, die Gedächtnisleistung ebenso erhöht wie depressive Symptome reduziert. Dies alles wirke sich hervorragend aus auf die Zeit nach der Akutklinik, vor allem auf die Zeit der Rehabilitation.

Sowohl im Schwarzwald-Baar -Klinikum als auch in der Asklepiosklinik sind die Broschüren erhältlich. "Wir arbeiten sehr intensiv mit der Asklepios-Klinik zusammen und stellen immer wieder fest, dass hier in Sachen Rehabilitation ausgezeichnete Arbeit geleistet wird", erklärte der Akutmediziner gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Und er zeigte sich hoch interessiert auch daran, was Widmann vor vier Jahren installiert hatte, den am 22. September zum vierten Mal stattfindenden "Wasserfalllauf" sowohl für Sportler als auch Patienten. Diesen Lauf setzen Widmann und die Klinik geschickt ein in das Konzept der Klinik, das "Bewegung nach Krebs" ganz hoch ansiedelt