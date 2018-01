Triberg Betriebsleiter bilanziert den Schaden auf 4000 Festmeter

Fichten sind offensichtlich anfälliger

Sicherlich sind Fichten anfälliger als Tannen gegen die Wucht des Sturms, doch in vielen Gemeinden der Region hatte "Burglind" ein wenig Mitleid und wuchtete nur kleinere oder kranke Bäume um. Nicht so in besagtem Waldstück in Schönwald. Ein Unternehmer ist bereits dabei, den Schaden mit gebührender Vorsicht aufzuarbeiten – bekanntlich ist ein abgeknickter Baum wesentlich gefährlicher für Waldarbeiter, als wenn er durch einen Sturm entwurzelt wurde.

Doch wie sieht es in den anderen Gemeinden der Raumschaft aus? Hier gibt Philipp Weiner, Betriebsleiter der Außenstelle Triberg, Entwarnung: Zwar habe "Burglind" knapp 4000 Festmeter umgerissen, doch selten so flächig wie im Weißenbachtal in Schönwald.