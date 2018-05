Triberg Betreiber möchte am liebsten hinwerfen

"Die Stadt Triberg wurde zur Stellungnahme durch das Landratsamt gehört. Wir haben darauf hingewiesen, dass der Antragsteller die Anwohner rechtzeitig vor Baubeginn der Maßnahme informieren muss, etwa per Infobrief, was laut Delioglu unterblieb. Da die Sperrung auch die Müllabfuhr beeinträchtigt, müsse auch gewährleistet sein, dass die Abfälle bei Nichtbefahrbarkeit der Straße an einen für den Entsorgungsbetrieb jederzeit erreichbaren Ort gebracht werden".

Die Baustelle könne jedoch jederzeit zu Fuß passiert werden. Für den Autoverkehr wurde die Einbahnregelung der Clemens-Maria-Hofbauer-Straße aufgehoben. Möchte man die "Delphin Shisha Lounge" mit dem Auto anfahren, so muss man vom Bergsee her einfahren. "Die Einrichtung einer Umleitungsbeschilderung wurde von Seiten des Landratsamtes angeordnet", sagt Alexander Kutzner.

In der praktischen Umsetzung zeigen sich vor Ort sich jedoch einige Unwägbarkeiten, so der Betreiber. "Wir haben viele Kunden aus Schonach oder Schönwald. Wenn die mit dem Auto kommen, wie auch viele Triberger aus der Unterstadt oder aus Nußbach, stehen sie vor dem Umleitungsschild – dem einzigen, das es auf weiter Flur gibt. Kein Hinweis, wie die Umleitung erfolgt und wer dann tatsächlich an der Einmündung von oben steht, liest unter einem Baustellenschild den Zusatz "Anlieger frei bis Baustelle". Die Umleitung verweise in Richtung Pfarrhaus der Wallfahrtskirche, an dem derzeit ebenfalls gebaut wird. "Und dort stehen dann auch die Einbahnstraßenschilder wieder. Nur wer sich dann doch noch weiter traut, kommt tatsächlich bei der Shisha Lounge an", so die Erläuterungen der Betroffenen. Problematisch werde es dann bei der Rückfahrt, denn ein Wenden auf der schmalen Straße sei offensichtlich ein schwieriges Unterfangen und rückwärts bis zu Wallfahrtskirche zu fahren, wo mehr Platz wäre, sei nur für das letzte Fahrzeug in einer Kolonnemöglich.

Koray Delioglu will nun zumindest eine vernünftige Ausschilderung und vielleicht eine Entschädigung, da derzeit eigentlich seine Haupteinnahmezeit wäre.