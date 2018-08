Triberg Besucherzahlen auf Vorjahresniveau

Einen steigenden Bedarf an Parkfläche sieht Arnold bei den Wohnmobilisten, die zunehmend nach Triberg kämen. Die hierfür ausgewiesenen Parkplätze seien "sehr gut besucht".

Vor allem über die Sommersaison hinweg präsentiert sich Triberg besonders international. Zwei Drittel der Wasserfallbesucher seien derzeit Ausländer. Deren Anteil nehme generell zu. Besonders Asiaten kämen immer häufiger nach Triberg, sowohl als Tages- wie auch als Übernachtungsgäste. Bei den ausländischen Touristen seien die Chinesen auf Platz zehn, also unter den "Top Ten" angelangt. Der chinesische Markt biete angesichts seiner Größe ein "Riesenpotenzial". Und die Chancen stünden nicht schlecht, dass deren Zahl unter den Gästen weiter steige.

Am häufigsten sind es aber immer noch die Deutschen, und hier vor allem Menschen aus Baden-Württemberg, die sich die Wasserfallstadt anschauen. Auf den weiteren Plätzen rangieren Gäste aus dem benachbarten Ausland, dem Elsass, Norditalien sowie der Schweiz. Die Schweizer würden vom günstigen Wechselkurs profitieren, und sie "mögen Uhren und lieben gutes Essen". Aber auch Spanier interessierten sich für den Schwarzwald. Die Liste der Nationen sei lang. Kürzlich sei er in der neuen Attraktion Tribergs, dem Triberg-Land, sogar auf fünf tibetische Mönche getroffen.

Bei den Übernachtungsgästen aus dem Ausland hätten die Beneluxstaaten eine Spitzenposition, Holländer an erster Stelle, aber auch aus Belgien und Luxemburg. An erster Stelle stünden auch bei den Übernachtungsgästen die Deutschen, die sich in Triberg ein Zimmer nähmen. Arnold erinnert sich an Besucher aus Freiburg, die im Sommer den etwas kühleren Schwarzwald dem Oberrheingebiet vorziehen.

Bei den Übernachtungen ist ähnlich wie im Tagestourismus ein Aufwärtstrend erkennbar. Wenn es im Jahr 2013 noch 123 528 Übernachtungen in Tribergs Unterkünften waren, stiegen sie seither auf 173 778 Übernachtungen im vergangenen Jahr.

In der Nebensaison kommen laut Arnold verstärkt Touristen nach Triberg. "Früher konnte man den November abhaken." Doch manche ausländische Gäste schätzten gerade diese feuchtkühle Jahreszeit. Arnold erwähnt die Gruppe der israelischen Gäste, die sich an Regen freuten, nachdem es in ihrer Heimat wenig Niederschläge gebe.

Auf den steigenden Anteil ausländischer Gäste geht das Stadtmarketing ein, es würden nun auch Prospekte in chinesischer, japanischer oder russischer Sprache aufgelegt. Er weiß auch von einem Geschäft, dass ganz bewusst einen chinesisch sprechenden Mitarbeiter beschäftigt, um Kunden aus Fernost noch besser bedienen zu können. "Man muss sich mit deren Kultur beschäftigen", gibt Arnold einen Einblick für ein erfolgreiches Tourismuskonzept. Bei den Chinesen sei es beispielsweise Sitte, dass beim Essen jeder von jedem probiere. Deshalb böten nun einige Lokale Drehteller an, auf denen die verschiedenen Speisen platziert werden könnten, um dieser Vorliebe entgegen zu kommen.

Welche weiteren Schritte geht der Tourismus? Auf diese Frage gibt sich Arnold eher zurückhaltend und verweist auf neue Attraktionen wie den Greifvogel- und Eulenpark und das Triberg-Land, die sich im Angebot der Wasserfallstadt etablierten. Ideen für Zusätzliches gebe es schon. Aber es müsse auch passen und wirtschaftlich darstellbar sein.