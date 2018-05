Triberg Beschwingter Mix der Songstile

Triberg. So voll hatte man den Flur der Klinik im zweiten Stockwerk lange nicht mehr gesehen – doch die fünf jungen Frauen, die an diesem Abend mit einem Mix aus verschiedenen Songs und Stilrichtungen ihr Publikum unterhielten, hatten auch etwas dafür getan.

Zum Abendessen hatten sich fünf Clowns in den Speisesaal aufgemacht, um die Gäste der Klinik auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen – der Erfolg war danach zu sehen. Denn trotz vieler Stühle im Flur blieb keiner leer. Im Gegenteil, es mussten sogar einige Besucher stehen. Die Frauen von der Jungen Akademie Stuttgart absolvieren dort eine Ausbildung zu Musical-Darstellerinnen und stellen zurzeit das Musical Sweet Charity auf die Beine. Dafür seien sie auf Geld angewiesen, das sie durch ihre Auftritte sammeln wollen.

Eine der Frauen hatte ein Heimspiel: Adriana Schulte kommt aus der Wasserfallstadt. Gemeinsam mit Rebecca Selje, Lydia Zikeli, Miriam Kretschmer und Pauline Sell sangen und performten sie, was das Zeug hielt. Beginnend als Quintett mit "Something about" und mit demselben Lied endend – als Zugabe. Dazwischen lagen viele Solotitel oder auch mal ein Duett – (can we still be) "Friends" im Original von Justin Bieber stellte dabei einen der vielen Höhepunkte dar.