Triberg Beschwingte Lieder und flinke Schritte

Wenn die Chorgemeinschaft Nußbach bei ihren Unterhaltungsabenden in der Asklepios-Klinik auftritt, ist gute Laune nicht weit. Denn Chorleiterin Irina Hilser ist mit ihren Sängern und Melodien aus Rock und Pop stets ein Garant für Unterhaltung.

Triberg. Ein recht junger und großer Chor sei das, wunderte sich eine Besucherin. Nicht mehr ganz so jung, dafür aber sehr gesprächig und dabei charmant-witzig plauderte Angela Schätzle als Moderatorin durch den Abend: Mal Deutsch, mal Englisch, manchmal wurde es sogar Suaheli, was die Sänger da so von sich gaben. Doch eigentlich war sowieso "Alles nur geklaut", was sie mit dem Lied der Band "Prinzen" sinnig zum Ausdruck brachten.

Wie die Moderatorin betonte, habe die Dirigentin auch Bewegung in den Chor gebracht. Und so wirkte der Chor niemals statisch ruhend, sondern ergänzet das Stück vom "Lord of the Dance" mit passenden Tanzschritten.