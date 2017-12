Triberg Beiträge zum Winter sind Schwerpunkt

Und wie schneidet die Raumschaft Triberg dieses Jahr im Almanach ab? Selbstverständlich bleibt sie nicht im Windschatten, insbesondere nicht im Themenschwerpunkt Winter. Wie auch? Wo die Skidörfer Schonach und Schönwald zu dieser Raumschaft gehören!

Zum Schwarzwaldpokal und Weltcup kommen ausführlich Schonachs Bürgermeister Jörg Frey, Geschäftsführerin des Schwarzwaldpokals, Heidi Spitz und Gunter Schuster, Vorsitzender des Skiclubs Schonach in einem Interview mit Susanne Kammerer zu Wort. Die ganzen Schwierigkeiten der Organisation im Zeichen des Klimawandels: unsicherer Schneelage, das Engagement ungezählter Freiwilliger werden erwähnt. Der Leser erfährt Wichtiges über die Voraussetzungen, die Logistik, die Zertifizierung der Sprungschanze, die Normen der Loipe bis zu den Standorten der Kameras fürs Fernsehen. Für die Schonacher Sportjugend bedeutet es Ansporn zu eigenen Leistungen, der Einwohnerschaft bringt es einen unglaublichen Zusammenhalt und Stolz auf das Alleinstellungsmerkmal für die Gemeinde und den Skiclub.

Große Begeisterung für das Skifahren erfasste die Jugend in Schönwald. 1910 war das Dorf ein Wintersportplatz erster Güte geworden: Jedes Kind ein Brettlehupfer (Wilfried Dold). Die großen Schneemassen erforderten aber auch entschiedenes Handeln, Einsatz moderner Technik, wo es kein Durchkommen mehr gab. Zu beschwerlich war der Milchtransport in der Frühe mit dem Pferdefuhrwerk. Der junge Lukas Duffner war nicht zu bremsen: Ein Unimog musste Abhilfe schaffen. Doch die Gemeinderäte (alle ohne Führerschein) waren nicht zu überzeugen. Da handelte Lukas Duffner auf eigene Faust. Er räumte in Schönwald den Schnee bis zum 66. Lebensjahr, schreibt Roland Sprich.

Andere Winteraspekte stellt Klaus Nagel in den Vordergrund. Sehr ergiebig erwies sich das Thema "Triberg steigt zum Wintersportort auf". Nach langer Vorgeschichte geht es mit Wintersport und Winterfreuden in Triberg nach 1870 erst richtig los: mit Rodelsport, Schlag auf Schlag kommt Neues hinzu: 1909 fand die Internationale Wintersportausstellung in der damaligen "Gewerbehalle" (heute Schwarzwaldmuseum) statt. 1910 nahm der erste elektrische Skilift den Betrieb auf. Auf der Rodelbahn wurden 1913 und 1954 die Deutschen Rodelmeisterschaften durchgeführt. 88 Jahre bestand der 1911 gegründete "Bob- und Rodelclub Schwarzwald". 1925 wurden die Europameisterschaften im Eiskunstlauf ausgetragen, auf dem Bergsee natürlich.

Was unternehmerischer Wagemut vermag, beweist der Beitrag von Daniela Schneider: "Der Ort, an dem das heiße Eisen glüht. Die Gießerei in Schonachbach". Hans Dhonau hat den Betrieb vom Nullpunkt auf seinen jetzigen Stand gebracht. Sein Entschluss, die Ruine zu kaufen, stand fest, sein Wille war nicht zu brechen. Und nach roten Zahlen ging’s im dritten Jahr bergauf. Hart ist die Arbeit in der Gießerei immer noch, aber am Erfolg lässt Dhonau seine Mitarbeiter teilnehmen. "Der Arbeiter ist seines Lohnes wert", könnte sein Motto sein. Aus dem "Dhonautal" führt er Gusswaren in die Nachbarschaft und ins europäische Ausland aus, die chinesische Konkurrenz fürchtet Dhonau nicht. Seine Produkte sind die besten der Welt. Mehr braucht’s nicht. Um die Zukunft seines Betriebes ist ihm nicht bange.

Auf den letzten Seiten des Jahrbuchs ist die Bevölkerungsentwicklung zu finden, die 2016 gegenüber dem Vorjahr in Triberg mit 4762 nun 25 geringer ausfällt, Schonach bei 4015 hingen sechs Einwohner mehr vorweist und Schönwald bei 2374 Einwohnern ebenfalls.