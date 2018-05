Triberg Bei heißen Debatten im Landtag live dabei

Die Fahrt stand in Zusammenhang mit der Berufs- und Studienorientierung an den Gymnasien (BOGY), um Einblicke in die Arbeit eines Abgeordneten zu bekommen.

Die beiden BOGY-Praktikanten verfolgten gespannt die Plenarsitzung, bei der es heiße Debatten zwischen den verschiedenen Fraktionen wegen der Wahl der neuen Vizepräsidentin des Landtags gab. Rombach nahm beide zudem mit in eine Sitzung des Verkehrsausschusses, den er als Vorsitzender leitet, sowie zu einem Gesprächsaustausch des Ausschusses mit Vertretern der Industrie- und Handelskammern. Vor allem fanden die beiden Schüler die Sitzungen des Verkehrsausschusses interessant, weil sie dort die Tätigkeit von Rombach als Vorsitzender direkt kennenlernen konnten.

Die Wahlkreisarbeit von Karl Rombach lernten sie bereits bei einem Tag im Wahlkreisbüro in Schonach kennen und durch die Teilnahme an der öffentlichen Gemeinderatssitzung in Niedereschach anlässlich der Verpflichtung für eine zweite Amtszeit von Bürgermeister Martin Ragg.