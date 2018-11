Triberg Bei Entsorgung über Jahre eine Unterdeckung

In der ersten Variante wurde eine Vorkalkulation erstellt, die allerdings eine deutliche immense Verteuerung der Gebühren zur Folge gehabt hätte. Eine zweite Variante schlug vor, dem bisherigen Gebührensatz den fehlenden Deckungsbeitrag zu zuschlagen.

Für Absatzgruben fielen bisher Gebühren in Höhe von 35,60 Euro an, bei Variante I wären es nun 104,15 Euro, bei Variante II 58,65 Euro.

Bei Ausfaulgruben fielen bisher Gebühren in Höhe von 27,12 Euro an. Bei Variante I wären es nun 88,49 Euro, bei Variante II 50,17 Euro.

Bei geschlossenen Gruben fielen bisher Gebühren in Höhe von 16,32 Euro an, bei Variante I wären es nun 60,23 Euro, bei Variante II 39,37 Euro. Die Abfuhrpauschalen betrugen bisher 48,57 Euro, diese sollen auf 50 Euro angehoben werden.

"Die Gebühren", so betonte GVV-Geschäftsführer Alexander Kutzner, "wurden im Übrigen zuletzt 2007 angepasst."

Schonachs Bürgermeister Jörg Frey betonte, dass die Variante I eine exorbitante Erhöhung darstelle, für ihn käme nur die Variante II in Frage. Allerdings sei festzustellen, dass die Erhöhung ja nur die Unterdeckung für das laufende Jahr abfange. "Wie ist es mit der Unterdeckung in Höhe von knapp 41 500 Euro aus den letzten Jahren, bleibt die stehen". Kutzner erläuterte, dass diese durch zu erwartenden Rückflüsse aus Investitionen in das Kanalnetz in den kommenden Jahren abgebaut werden wird.

Die Versammlung stimmte schließlich der Variante II zu.

Raumschaft Triberg (ec). GVV-Geschäftsführer Alexander Kutzner erläuterte der Versammlung in der jüngsten Sitzung, dass man Planung und Bau einer Filteranlage sowie Studien über ein Regenüberlaufbecken freigeben habe. Beide Maßnahmen seien hinsichtlich der wasserrechtlichen Zulassung der Kläranlage unerlässlich. Außerdem habe man eine Spende angenommen: Der Schwarzwälder Bote sponserte der Realschule ein Abo der Tageszeitung.