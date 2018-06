Triberg "Baugesuche abgenicht": Kritik an Ortsvorsteher wird laut

Grund für diese Debatte waren zwei Baugesuche, die bereits im Mai im Gemeinderat Triberg besprochen worden waren und nun im Ortschaftsrat nachgereicht wurden – eine Garage an der Bundesstraße 33 sowie ein Anbau an ein Leibgedinghaus an der Liembergstraße, wobei die Garage als Ersatz für eine bestehende geplant ist. "Wird es vor der Garage einen Parkplatz geben?", wollte Rafael Kammerer (CDU) wissen, was Hettich verneinte. Beide Gesuche wurden positiv beschieden, auch im Ortschaftsrat. Dieser hatte aber noch über ein drittes zu entscheiden: Auch der Anbau an einen Geräteschuppen in der Tannholzstraße traf im Ortschaftsrat auf offene Ohren. Er wird nun im Juni im Gemeinderat behandelt.