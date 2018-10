Triberg Baugenossenschaft weiter im Aufwind

Gemäß der Satzung wurden in diesen Tagen sämtliche Mitglieder termingerecht zur alljährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen, die am Freitag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr erstmalig im Hotel-Restaurant Ketterer in der Friedrichstraße in Triberg durchgeführt wird. Eine Verlegung der Veranstaltung wurde zwangsläufig erforderlich, nachdem das seit Jahren genutzte Hotel Bären in der Hauptstraße seine Pforten geschlossen hatte.