Triberg Baugenossenschaft schafft Wohnraum

Der Vorstandsvorsitzende der Baugenossenschaft Rolf Gehringer teilte im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten mit, dass es sich hier um eines der größten Wohngebäude in Schonach handelt, welches sich in einem baulich sehr guten Zustand befindet. "Der Kauf dieses Objekts passt genau in unser Konzept und mit 19 Wohnungen, Büroräumen und 14 Tiefgaragenplätzen konnten wir weiteren hochwertigen Wohnraum im Herzen von Schonach erwerben. Selbstverständlich können die bisherigen Mietverhältnisse auf Wunsch in eine genossenschaftliche Dauernutzungsmöglichkeit übertragen werden. Dies bietet den Mietern ein sicheres und dauerhaftes Wohnen. Wir haben einfach die Notwendigkeit gesehen, für die Zukunft weiteren Wohnraum zu schaffen, denn unsere Immobilien in Triberg, Schonach und Furtwangen sind so gut wie alle an unsere Genossenschaftsmitglieder vermietet", begründete Gehringer den Entschluss des Gesamtvorstands und des Aufsichtsrats, die Immobilie "Schlossberg" in das Portefeuille der Genossenschaft aufzunehmen.