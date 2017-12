Triberg Bauanträge genehmigt

Dennoch legte er sie nun auch dem Ortschaftsrat vor: Eine Bauherrin will, nach dem bereits erfolgten Ausbau des Obergeschosses zu Büroräumen den Speicher des Hauses Vordertalstraße 22 umwandeln in Aufenthaltsräume, dazu entstehen im Dachstuhl ein weiteres Büro sowie eine Teeküche. Nach Durchsicht der Pläne gab hier auch der Ortschaftsrat seine Zustimmung.

Auch der Bau eines Bienenhauses in der Vordertalstraße 8, das auf 22 Quadratmetern Grundfläche entstehen soll, wurde genehmigt.

Ebenfalls in Nußbach, in der Retsche 8, will der Hofbesitzer einen Schopf bauen, wo er land- und forstwirtschaftliche Geräte und Maschinen unterstellen will. Rund 130 Quadratmeter Grundfläche hat dieses Vorhaben, das eigentlich nach Bauordnung genehmigungsfrei wegen Privilegierung sei – so frei allerdings nicht, weil Fachbehörden wie die Naturschutzbehördegegebenenfalls zustimmen müssten. Seitens des Ortschaftsrats wurde diese Zustimmung einhellig erteilt.