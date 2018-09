Triberg Barockensemble spielt auf

Triberg. Üblicherweise sind die Wiener Symphoniker eher in den Metropolen dieser Welt zu hören. Doch Dank der Initiative des kulturinteressierten Dolf Peter Oebbecke gelang der große Wurf, und seit 2004 glänzt das Barockensemble nicht nur mit jährlichen Auftritten im eher ländlich angesiedelten Triberg. Es gibt außerdem Aufzeichnungen der Konzerte in Form von CDs.

Wobei die Akustik der Wallfahrtskirche das Konzerterlebnis in besonderer Weise beflügelt. "Das ist wie ein Geigenkasten", zitiert Oebbecke den Konzertmeister des Barockensembles, Willy Büchler, der die architektonische Ausstattung der Kirche mit Kassettendecke, Stein- und Holzfußboden rühmt. Auch den Dirigenten Christian Birnbaum haben die Klangeigenschaften des Kirchenraums so berührt, dass er den Wunsch nach CD-Aufnahmen äußerte. Diesem Anliegen kam die Stadt bereits in Form von 13 Tonträgern nach.

Wobei verschiedene Konzertreihen verewigt wurden. Die aktuelle Konzertreihe unter dem Motto "Musica caelestis Triberg", frei übersetzt "himmlische Musik in Triberg", fand im vergangenen Jahr mit dem Thema "Ave Maria" ihren Auftakt und wird nun mit "Sphärenklängen" am 22. September fortgesetzt. Dabei werden auch ungewöhnliche Solisten ihren Part haben wie Otmar Gaiswinkler mit seinem etwa vier Meter langen Alphorn. Aus Rücksicht auf die Länge des Instrumentes und um dessen Klangfülle nicht zu schmälern, bleiben einige Plätze in der vordersten Reihe frei. Trotzdem ist mit rund 450 Plätzen noch reichlich Sitzmöglichkeit in der barocken Kirche vorhanden.