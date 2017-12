Triberg Backwaren sind der große Renner

Triberg. Auch in der evangelischen Kirche hat am Sonntag mit dem ersten Advent das neue Kirchenjahr begonnen. Um die adventlichen und weihnachtlichen Gedanken wachsen zu lassen, bot der Hobbykreis Triberg in der Trinitatis-Gemeinde den Christen nach dem Besuch des Gottesdienstes neben Kaffee und Kuchen auch die Möglichkeit, in aller Ruhe einzukaufen. Viele nette Geschenke von handgestrickten Socken bis hin zum festlichen Gesteck oder weihnachtlichen Grußkarten wurden im Gemeindesaal feilgeboten.

Beliebt waren auch die leckeren Backwaren, sei es weihnachtliches Kleingebäck oder auch die süße Linzertorte, die mit viel Liebe daheim gebacken worden waren. Da griffen viele zu – und dennoch gab es am Ende noch Einiges, was wieder eingepackt werden musste. Fast komplett weg waren aber die Leckereien, die kann man nicht aufbewahren bis zum nächsten Weihnachtsfest, ebenso die schönen Advents- und Weihnachtsgestecke, die mit frischem Tannengrün geschmückt waren. Wieder einmal sehr erfolgreich sei der Basar gewesen, erzählten die Veranstalter strahlend.