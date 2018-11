Triberg Ausgelassene Stimmung beim Bierfest

Noch im Juni dieses Jahres reisten mehr als 300 Gäste aus Südfrankreich zum Jubiläum "55 Jahre Städtepartnerschaft Triberg – Fréjus" in den Schwarzwald. Dabei blieb vor allem der große Fest- und Trachtenumzug im Rahmen des Triberger Schinkenfests in bester Erinnerung. So war es auch der ausdrückliche Wunsch aus Fréjus, dass sich auch Trachten im Rahmen des Bierfests präsentierten.

Trachtenträger begehrt als Fotomodels

Neben den Triberger Trachtenträgern Sabine Ketterer sowie Francesca und Stefan Hermann war es auch Nina Fleig in der original Schwarzwälder Bollenhut-Tracht, die unzählige Male gerne für Fotos parat standen. Immer wieder gaben sich Gäste zu erkennen, die im Rahmen des Jubiläums in Triberg waren, darunter auch mehrere Gemeinderäte der Stadt Fréjus, angeführt von Bürgermeister-Stellvertreter Christoph Chiocca und auch dem Polizeipräsidenten Patrick Renard, der noch vor zwei Jahren die Ansprache im Rahmen des Volkstrauertags am Triberger Ehrenmal hielt.

Als besonderer Höhepunkt wurde im Rahmen des Bierfests sowohl die "Miss Fete de la Bière" als auch der "Mister Fete de la Bière" gewählt. Nikolaus Arnold wurde dabei die Ehre zuteil, als Vorsitzender des Freundeskreises Triberg-Fréjus zusammen mit vier weiteren Juroren als Jury-Mitglied seine Stimme abzugeben, immer eng beraten von den Triberger Trachtenträgern.

Die Veranstalter hatten eigens für das Bierfest eine Messe- und Ausstellungsfläche mit Verkaufshütten eingerichtet, wobei der Triberg-Stand stets gut besucht war. Vor allem geräucherter Schinken und Souvenirs, aber auch Schwarzwälder Bier waren besonders gefragt.

Die Triberger Gruppe wurde während des Aufenthalts bestens betreut von Philippe Rigoulot, dem Präsidenten des dortigen Partnerschaftskomitees, zusammen mit seiner Frau Maryse, seinem Vertreter Andre Olivier sowie Christian Kuhner, dem direkten Ansprechpartner für die Städtepartnerschaft mit Triberg.

Nächster Termin für Treffen steht bereits an

Und schon der nächste Termin für ein gemeinsames Treffen im Rahmen der Partnerschaft steht an: Zum Volkstrauertag am 18. November wird wieder eine offizielle Delegation der Stadtverwaltung Fréjus und des Partnerschaftskomitees nach Triberg reisen.