Triberg Ausdauersport minimiert das Risiko

Triberg. Bewegung nach Krebs – das war der Ausgangspunkt, den Chefarzt Thomas Widmann ins Konzept der Triberger Asklepios-Klinik integriert hatte – und die das seitdem sehr gut umsetzt. "Wir haben ein um 67 Prozent geringeres Risiko einer Wiedererkrankung, wenn die Patienten regelmäßig Ausdauersport betreiben – und für Gesunde ein wesentlich geringeres Risiko, überhaupt an Krebs zu erkranken", so seine Philosophie. Jahrelange Studien mit tausenden Probanden festigen seine Aussagen – und gleich nach seinem Eintritt in die Klinikleitung führte er daher den "Wasserfall-Lauf" ein, der in diesem Jahr seine vierte Auflage erlebt.