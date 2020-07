Triberg Aus für den Wasserfall-Express

Stadtmarketingleiter: Neuanschaffung einer Zugmaschine wäre eine "enorme Investition"

Tribergs Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold zeigte im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten auf, dass es schlicht pekuniäre Gründe waren: "Die Zugmaschine war am Ende. Zugmaschinen würde man relativ preiswert bekommen. Allerdings sind die meisten ausgelegt auf Fahrten in recht flachem Gelände. Aufgrund der Topografie in Triberg, teilweise mit großen Steigungen, kommen aber nur entsprechend stark motorisierte Zugmaschinen in Frage. Gebrauchte sind kaum auf dem Markt zu bekommen. Eine Neuanschaffung wäre eine "enorme Investition gewesen", wusste er.