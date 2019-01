Triberg Aufnahme schon lange ein Wunsch

Dabei haben die Musiker wieder einmal nicht allein gearbeitet, Hilser liebt ja die etwas anderen Konzepte. Einige Gesangssolisten aus eigenen Reihen ist man von der Truppe mittlerweile schon gewöhnt. Bei einem ihrer Jahreskonzerte hatten sie auch schon mit einem Chor zusammengearbeitet – so auch diesmal. Mit dem Familienchor und Solistin Fabienne Dold haben sie das junge christliche Lied "Wo ich auch stehe" aufgenommen – nicht nur dabei fühlten Musiker und Besucher Gänsehaut pur. Silvia Schöne fasste zu diesem Titel zusammen, dass die Verbindung mit Gott dabei wichtig sei. "Es ist ein Lied, das ich gerne mit meinen Lieblingsmenschen höre", gab sie zu.

Gänsehaut, oder wie es der Dirigent ausdrückte, einen Wow-Effekt, gab es auch beim Einmarsch der Black Forest Bagpipers, die im Anschluss nicht nur gemeinsam mit der SKKT Celtic Crest anstimmten – als Zugabe hatten die beiden Gruppen auch noch den Titel "Highland Cathedral" dabei.

Eine wunderschöne CD präsentierten die Musiker in Auszügen, eine Aufnahme, die das Jubiläumsjahr würdig eröffnet, ein Jahr, das noch viele Höhepunkte für die Kapelle und Stadt bringen soll.

Die Feier zum Jubiläum findet an Fronleichnam statt, denn erstmals erwähnt wurde der Auftritt der Stadtkapelle (damals und für viele Jahrzehnte ein reiner Männerverein) bei ihrem Auftritt anlässlich des Fronleichnamsfests im Jahr 1769.

Am Donnerstag, 20. Juni, wird der offizielle Geburtstag begangen. Am Freitag findet für geladene Gäste ein Festakt mit Bühnenshow statt, die am Samstag für jedermann im Kurhaus wiederholt wird. Am Freitag danach wird die Techno-Disco Farbspiel wohl erstmals im Festzelt im Burggarten stattfinden.

Am Tag danach ist im Festzelt Kontrastprogramm zum Freitag angesagt: Cooler Blechsound im Festzelt mit Die Brasserie aus Friedrichshafen, die mit ihrer Game Of Tones – Tour 2019 in Triberg antreten sowie LauterBlech aus Lauterbach werden das Festzelt mit Blasmusik rocken.

Am Sonntag, 30. Juni, ist ein Festgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen geplant. Am Nachmittag soll ein großer Festumzug durchs Städtle führen mit Ausklang im Festzelt.

Das Jubiläums-Jahr wird mit einem weiteren Highlight ausklingen. Das Heeresmusikkorps aus Ulm gibt am 5. November ein Benefizkonzert zugunsten der SKKT-Jugendkapelle. Das sind für viele Besucher alte Bekannte, sie haben schon so manches feierliche Gelöbnis der jungen Rekruten der Patenbatterie in Triberg bereits musikalisch begleitet.