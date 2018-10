Triberg Aufführungen bewegen Zuhörer

Zur Mittagsstunde spielte die Musik- und Trachtenkapelle Gremmelsbach unter Leitung von Slawomir Moleta volkstümliche, dem Anlass angepasste Melodien. Speise und Getränke kamen gut an. Die Küche war am Abend nahezu ausverkauft. Zur Freude des Organisationsteams, das mit den Ministranten eine Menge Vorarbeiten zu leisten hatte, mussten diese aber auch bei der Bewirtung ihren Mann stehen.

Voll des Lobes äußerten sich am Ende Anja Finkbeiner und Paul Kammerer, die Pfarrgemeinderatsmitglieder. Die Jugendlichen ließen sich in die schwere Arbeit einspannen, sorgten für die Aufstellung von Tischen und Stühlen, trugen Kisten mit den Getränken herbei, backten im Vorraum Waffeln, wo auch Handarbeiten angeboten wurden, sie hatten den Tischschmuck herbstlich gestaltet, waren eifrig und flink bei der Bedienung der Gäste und beim Abräumservice. Ohne sie hätte nicht alles so reibungslos funktionieren können für die Gäste, die aus der ganzen Raumschaft und von weiter her gekommen waren und sich über die prompte Bedienung freuten. Die Kinder fanden zudem in der Turnhalle Spielstationen vor, Jugendliche konnten sich auf dem Bolzplatz vergnügen.

Eine eingespielte Gemeinschaft von Pfarrgemeinderat und Seelsorgeteam bewältigte die Arbeit ohne Hektik. Bis in den Abend hinein saßen kleine Grüppchen im Saal beisammen. Es kamen auch immer noch neue Gäste und gesellten sich zu ihnen.