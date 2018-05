Triberg "Auf der Jagd" stößt auf Interesse

"Das Töten ist nie schön", so ein alter Jäger. Der Gedanke der Bewahrung und Unterstützung der Tierwelt durchzog den ganzen Film, was bedeutet, dass im Winter Wagenladungen von Heu in verschneite Hochlagen gebracht werden. So wurde zum Beispiel der Hirsch, der ursprünglich ein Leben in freiem Gelände führte, zum "König des Waldes". Der Jungwald muss aber vor Verbiss durch das Tier geschützt werden. Manche Bilder erinnern an das Buch des Zukunftsforschers der 1950er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts: "Die Zukunft hat schon begonnen" von Robert Jungk. Was dieser damals in den USA beobachtete, ist auch in Deutschland Wirklichkeit geworden: Massentierhaltung, maschinelles Melken, Großschlächtereien. Der Film zeigte den "Ist-Zustand", praktische Lösungen bietet er nicht, ein Rückbau zu kleinflächigen Höfen sei nicht mehr vorstellbar. Eine weite Strecke gegen Ende des Films galt dem Wolf. Die Regie ist ihm freundlich gesinnt. Besinnliche Worte hört man am Ende des Films.

Unmittelbar nach solch bewegenden Erlebnissen war die Diskussionsbereitschaft nicht besonders ausgeprägt. Noch einmal stellten sich die Jagdhornbläser zur Weise "Auf Wiedersehen" auf. Die Anspannung löste sich erst im Foyer bei Wildschweinbratwursthäppchen und Bier. Der Film wird täglich um 20 Uhr bis nächste Woche Dienstag in den "Kronenlichtspielen" gezeigt.