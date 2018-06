Triberg Auch Yoga macht fit fürs Lernen

An drei Tagen gab es über den Schultag verteilt immer wieder besondere Events, so war beispielsweise eine Yogalehrerin aus Offenburg angereist, um den Schülern spezielle Körper- und Atemübungen beizubringen, mit deren Hilfe sie Stress und schlechte Laune bekämpfen und Motivation zurückgewinnen können.

Auch die Pausen wurden aktiv genutzt, um neue Energie zu tanken. Das variantenreiche Angebot an Bewegungsmöglichkeiten, teilweise mit Musik wie beim Zumba, oder auch draußen an der frischen Luft brachte selbst die bequemste "Couch potato" auf die Beine. "Echte" Männer konnten beim Liegestützen-Contest ihre Muskelkraft messen, und so mancher wird sich dabei als "Mister Schwarzwaldgymnasium" gefühlt haben.

Einen weiteren wichtigen Baustein bildete die richtige Ernährung, denn gemäß der alten Lehre vom "vollen Magen, der nicht gerne studiert" erfuhren die Schüler, welche Nahrungsmittel das Gehirn auf Touren bringen kann und wie wichtig das Wasser ist. Auf den Fluren und im Treppenhaus informierten Plakate darüber, inwiefern Vitamine, Mineralien und Spurenelemente für die verschiedenen Körperfunktionen notwendig sind, wie sie wirken und in welchen Lebensmitteln sie enthalten sind. Es blieb nicht bei der Theorie: Leckere Müslis und fruchtig-frische Smoothies warteten darauf, statt eines Schokoriegels als Pausensnack verkostet zu werden und die Lebensgeister zu wecken.