Triberg Auch ein kleiner Verein kann eine große Vielfalt bieten

Triberg. Der Kleintierzuchtverein Triberg hatte am Samstag zur Hauptversammlung eingeladen. Im Züchterheim am Triberger Bahnhof begrüßte der Vorsitzende Martin Haas die Mitglieder.

75 Mitglieder habe der Verein aktuell, was im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang bedeutete. In zehn Arbeitseinsätzen, so Haas, hielt man die Zuchtanlage am Bahnhof in Schuss, mähte das Gelände und hielt den Weg von der Bahnhofstraße hinunter zur Anlage instand. Auch bei der Stadtputzete waren die Mitglieder aktiv und säuberten die Bahnhofstraße und das Bahnhofsumfeld von Unrat. In züchterischer Hinsicht waren die Mitglieder durchaus erfolgreich, zeigten ihre Tiere auf Club-, Sonder-, Landes- und Jungtierschauen.

Erfolgreich war auch die Lokalschau in der Pausenhalle der Grund- und Hauptschule Triberg. Zwar sei man, so Haas, ein kleiner Verein, konnte am Jahreswechsel aber den Besuchern eine Vielzahl an Tieren zeigen. Zum ersten Mal konnte man während der Lokalschau zur Bewirtung auch die Schülerkantine nutzen, was für den Verein sehr hilfreich war und bei den Besuchern gut ankam. Er dankte der Stadt, Schulverwaltung und Bauhof Triberg sowie den Mitgliedern für die Unterstützung.