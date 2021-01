Triberg Auch diese Fasnet soll sichtbar sein

Triberg. "Wir müssen gerade jetzt an unsere kleinen Narren denken, damit ihnen der Sinn von Fastnacht in Erinnerung bleibt", berichtet die Brauchtumsbeauftragte Sabine Ketterer dem Schwarzwälder Boten und ergänzt: "Aus diesem Grund werden an die Grundschüler in Triberg Fasnet-Pakete verteilt. Der Inhalt bleibt natürlich eine Überraschung, aber es wird für Kreativität gesorgt. Selbstverständlich sind die Pakete auch für unsere Nicht-Grundschulkinder bis elf Jahre verfügbar und können unter info@narrenzunft-triberg.de oder der Telefonnummer 07722/ 86 88 434 kostenlos bestellt werden."