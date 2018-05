Triberg Angebote sind schwer planbar

Triberg. Aktuell sei der Jugendraum 17,5 Stunden pro Woche geöffnet, montags und donnerstags von 14 bis 21.45 Uhr sowie am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr, so Trapp in seinem Sachstandsbericht. Die Besucher würden überwiegend aus Triberg, aber auch aus den Umlandgemeinden Schonach und Schönwald kommen. Der Jugendraum biete den Jugendlichen und Kindern in erster Linie einen sicheren und betreuten Raum, in dem sie sich ausleben können.

Der Anregung von Ratsmitglied Friedhelm Weber (SPD) hinsichtlich des Sportangebots in der Sporthalle des Gymnasiums, den Sport mit Vereinen zu verbinden, konnte Trapp zwei Entgegnungen bringen. Zum einen seien die meisten teilnehmenden Jugendlichen bereits in Vereinen integriert, zum zweiten sei der Platz in der Halle doch sehr begrenzt. Ute Meier (SPD) wollte wissen, ob es Sinn mache, wenn sich Vereine vorstellen würden, was Trapp verneinte. Wie erwähnt, seien viele Kinder und Jugendliche bereits in Vereinen tätig, daher wolle er lieber ein niederschwelliges Angebot machen.

Das Angebot, gemeinsam mit einem Koch leckere Mahlzeiten zuzubereiten, habe er ausgesetzt, wie er Susanne Muschal (SPD) auf deren Anfrage mitteilte. "Ich konnte nie sagen, wie viele kommen, wer teilnimmt – dazu machten viele Jugendliche zwar nicht mit, wollten aber gerne mitessen. "Und ich bediene nicht", stellte er klar. Zudem wolle er das Angebot nicht ganz kostenlos machen. Er habe einen kleinen Obolus verlangt, was offensichtlich viele überforderte. In diesem Jahr wolle er mit nun deutlich jüngeren Jungen und Mädchen einen erneuten Versuch starten.