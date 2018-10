"Wir bieten den Besuchern am verkaufsoffenen Sonntag zum Herbstauftakt einen bunten Strauß von verschiedenen Veranstaltungen", kündigt der Inhaber des Schuh- und Sporthauses Rapp an. Gemeinsam mit Dickmann sowie Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold als Vertreter der Stadt Triberg ist Cariboni sicher, dass man alles getan hat, um zum Familien-Erlebnistag einladen zu können – denn unter dieser Prämisse läuft es an diesem Sonntag rund.

Auf dem Marktplatz werden zur Eröffnung die Musiker des Fanfarenzugs unter der Leitung von Lisa Datzmann aufspielen. Für die Verköstigung zeichnen die Ringer des SV Triberg verantwortlich. Erstmals beteiligt sich auch der Eulen- und Greifvogelpark an der Aktion: Familien mit Kindern kommen hierbei in den Genuss von Familien-Eintrittskarten. Auf dem Weg dorthin kann man unter anderem auch eine Pizza genießen, schließlich beteiligen sich auch Gastronomen am Einkaustag. Sicher wird der eine oder andere auch ein professionelles Beauty-Porträt nach einer Frisuren- und Schminkaktion mit einem Friseursalon zu einem attraktiven Kombi-Preis machen lassen oder sich schöne Dinge kaufen. Auch Bekleidungsgeschäfte werden ihre Türen öffnen. Und dann ist da noch der Tag der offenen Türim Triberg-Land mit seinen schicken Miniaturen. Hier ist laut Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold an diesem Tag kein Eintritt fällig – ein ganz besonderes Highlight sicher auch für Familien, da vor allem Kinder diese Miniaturen­ausstellung besonders genießen. Denn die Besucher sind nicht nur zum Anschauen eingeladen, sondern können per Knopfdruck eine Interaktion auslösen: "So setzen sich beispielsweise Fahrzeuge, Züge oder Seilbahnen in Bewegung. Ein Spaß für die ganze Familie", freut sich Arnold.