Triberg "Alles komplett zugewachsen"

Manche der schwarzen Informationsfolien seien schadhaft und würden sich von den Säulen lösen, bestätigt Arnold. Vielleicht sei hier ein falscher Kleber zum Einsatz gekommen, mutmaßt der Marketingleiter. Die Folien würden im Frühjahr nächsten Jahres erneuert. Von Seiten der Stadt habe es ursprünglich auch die Idee gegeben, auf den Gleisen an der Station 13 eine Draisine aufzustellen. Doch der TÜV habe aus versicherungsrechtlichen Gründen gewarnt. Wenn sich jemand verletze, sei das haftungsrechtlich bedenklich. Trotzdem findet Arnold die von der Deutschen Bahn zur Verfügung gestellten und in Donaueschingen besorgten Gleise sinnvoll. Sie hätten schließlich mit dem Bahnthema des Weges zu tun und könnten spielerisch genutzt werden, beispielsweise zum Balancieren. Theoretisch könnte hier auch eine Lok aufgestellt werden, aber das sei teuer. Außerdem werde eine schöne Lok bereits am Bahnhof, also dem Start- und Zielpunkt des Weges, präsentiert.

Bewusst werde die Nutzung der Grillstelle an Station 13 mit Hilfe des Vorhängeschlosses kontrolliert, um den nachbarschaftlichen Frieden mit den Anwohnern zu sichern. Außerdem sei eine jetzige Nutzung nach der langen Trockenheit wegen der Brandgefahr leider nicht möglich.

Eigenen Müll mitnehmen

Mülleimer entlang des Weges aufzustellen und regelmäßig zu leeren, sei recht aufwendig. Die Stadt bitte vielmehr die Nutzer, ihren Müll mitzunehmen. Mülleimer gebe es dann am Bahnhof. Arnold ist offen für kritische Stimmen und meint, die Leute könnten sich gerne direkt an ihn wenden. In der Regel erfahre der Erlebnispfad aber sehr viel Zustimmung und biete eine Tour durch reizvolle Natur, häufig verbunden mit einem Blick auf den Verlauf der Schwarzwaldbahn. An den 16 Stationen werde das Bahn-Thema informativ und unterhaltsam aufbereitet.