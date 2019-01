Triberg Alle 14 Tage wuselt es nun wieder

Triberg. Einige Jahre gibt es die Krabbelgruppe "Zwergnasen" bereits. Im Ku-Guck, dem Familientreff, der vom Kinder- und Familienzentrum (KiFaz) Villingen unter dem Dach der Stiftung St. Franziskus betrieben wurde, hatten Mütter mit kleinen Kindern die Möglichkeit, sich regelmäßig zu treffen und auszutauschen.

"Die Kinder haben gespielt und wir hatten Zeit, zu quatschen, uns auszutauschen", fasste Alexandra Schwab zusammen, was nun über das Kinder- und Familienzentrum Mariengarten erneuert werden soll. Erstmals nach längerer Unterbrechung trafen sich nun von 9.30 bis 11 Uhr sieben Mütter mit acht Kindern im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in Triberg, die ihre Räumlichkeiten in der Friedrichstraße 6 zur Verfügung stellt.

Tina Schiller-Ockert zeigte den Frauen, wo alles zu finden ist, stellt heißes Wasser für Tee sowie Kaffee bereit und verließ dann die Krabbelgruppe, Tochter Emma ist bereits im Kindergarten.